Minacce, botte e insulti: arrestato il marito violento

Un nuovo episodio di violenza contro le donne in Sicilia, e stavolta a Caltanissetta, dove la squadra mobile ha fatto scattare le manette per un cinquantenne: è accusato di maltrattamenti in famiglia. In base a quanto ricostruito, dopo un matrimonio durato venticinque anni, la moglie non ha potuto fare a meno di mettere fine alla relazione. Una volta espressa la volontà di separarsi dal marito, per la donna avrebbe avuto inizio un vero e proprio calvario che spesso è culminato in azioni violente.

L’escalation di violenze

“La donna negli ultimi anni era stata costretta a subire minacce, insulti e percosse da parte del marito – spiega la polizia – con il quale voleva interrompere la relazione. L’escalation di violenze subite ha raggiunto l’apice alla fine del mese di agosto quando la donna, disperata, si è rivolta alla Divisione Anticrimine della Questura di Caltanissetta dove è stata sentita da personale specializzato della Polizia di Stato. Dopo la segnalazione, il marito è stato convocato e ammonito con provvedimento del questore a desistere dal continuare a vessare la moglie e a tenere un comportamento consono e rispettoso delle leggi”

L’ammonimento

Ma ciò non è bastato. Nonostante l’ammonimento, il comportamento dell’indagato è diventato sempre più aggressivo con minacce inaudite rivolte all’indirizzo della coniuge che ha denunciato i fatti alla squadra mobile. Dopo le indagini il pm ha richiesto al gip la misura cautelare. Ieri i poliziotti hanno condotto l’uomo in carcere.

