Antivirale al posto del vaccino, scatta l’allerta

E' un farmaco per l'herpes, ma utilizzato in sostituzione del vaccino

L’allerta è scattata dopo l’aumento delle richieste sospette di importazione. Si chiama Parvulan ed è un farmaco indicato per il trattamento dell’Herpes Zoster, illegale in Italia, ma utilizzato in sostituzione del vaccino anti-Covid. La segnalazione, preoccupante, è arrivata dall’Aifa in un parere della Commissione tecnico scientifica, pubblicato sul suo sito.

“Usato per il fuoco di Sant’Antonio”

Il farmaco, utilizzato e idoneo per il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, non è autorizzato. “L’utilizzo del medicinale nella profilassi del Sars-CoV-2 – viene precisato – non è sostenuto dalle benché minime evidenze di efficacia e sicurezza ed è un potenziale pericolo per la salute delle persone”.

