Ardizzone Gioeni, lunedì 13 settembre si inaugurano 16 nuovi posti letto.

Il progetto residenziale nell'immobile storico di via Etnea n. 595 a Catania

L’Ardizzone Gioeni, in contro tendenza rispetto alla crisi generale, torna ad essere punto di riferimento sul territorio implementando l’offerta assistenziale grazie alla moderna ristrutturazione di un’intera ala dello storico edificio ed al ripristino della sua cucina ed al ristrutturato splendido refettorio, interventi che garantiranno nell’immediato la possibilità di ospitare ed assistere utenti appartenenti a diverse categorie.



Il progetto residenziale che nel prossimo futuro sarà in parte rivolto anche agli studenti fuori sede, unitamente alla realizzazione del Centro Pluriminorati, rende l’Istituto Ardizzone Gioeni un esempio di gestione pubblica efficiente ed efficace, capace di fornire risposte adeguate alle esigenze della Comunità, rendendolo fruibile nelle sue molteplici potenzialità nel rispetto assoluto dei suoi compiti istituzionali e degli indirizzi emanati dal governo regionale da cui l’ente dipende, siano esse assistenziali, culturali e artistiche, tutti aspetti fondamentali per contribuire a costruire una società dell’accoglienza e della solidarietà.



Lunedì 13 settembre, alle ore 11,00, nell’edificio “monumento storico” dell’istituto Ardizzone Gioeni di Catania, l’Arcivescovo Metropolita di Catania, Salvatore Gristina, l’Assessore regionale alla Famiglia Sen. Antonio Scavone, il Commissario Straordinario dell’Ipab Ardizzone Gioeni, Dott. Giampiero Panvini, il Presidente regionale dell’Unione Italiana ciechi, Prof. Gaetano Minincleri, alla presenza delle autorità cittadine e dei referenti provinciali della Sicilia orientale dell’UIC, inaugureranno la nuova ala residenziale totalmente restaurata che potrà ospitare fino a 16 utenti.



La nuova residenza è dotata di tutti i confort.