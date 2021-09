Bonetti scomette sulle donne: “Volano di sviluppo”

CATANIA – “Il governo sta investendo sul lavoro femminile, a partire dall’imprenditoria femminile, perché riconosciamo che l’empowerment delle donne è una leva di sviluppo e ripartenza fondamentale”. Così la ministra per le pari opportunità, Elena Bonetti, entrando nella sede di Confindustria a Catania al fianco del compagno di partito Davide Faraone, il leader dei renziani siciliani. “Serve investire in servizi, in formazione. Per questo è fondamentale accattivare una nuova alleanza con il mondo imprenditoriale”, ecco il motivo dell’incontro con gli industriali catanesi.

“Laddove le donne sono presenti in azienda, in parità con gli uomini, c’è maggiore produttività”. Ci spiega appunto Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania, poco prima dell’arrivo della ministra. “La mancata parità salariale nel privato? È una violenza, al pari di quella fisica, che non rende la donna realmente allo stesso livello di condizioni dell’uomo”. Sa quanto è difficile essere allo stesso tempo donna e imprenditrice Monica Luca: “Mi piace pensare che non si siano differenze, ma ce ne stanno tantissime. A partire da un dato: una volta finito di lavorare, a noi tocca continuare a lavorare una volta rientrate in casa”.

Monica Luca, Antonello Biriaco, Margherita Ferro, Gianluca Costanzo.

Librino e femminicidi

Insomma, una giornata tra il centro e la periferia quella di Elena Bonetti. Dal popolare quartiere di Librino al viale Vittorio Veneto, passando dalla Comunità di Sant’Egidio. Agenda fitta, segnata soprattutto dai recenti femminicidi di Bronte e Aci Trezza. “Un fenomeno aberrante” lo ha definito la ministra. “La responsabilità dello Stato – ha detto- è rendere queste periferie luogo di cultura, di educazione, di umanità rinnovata promuovendo servizi ed infrastrutture e progetti come quello di Librino”. La tappa a Librino è stata scandita dall’incontro con i ragazzi dell’orchestra e del coro MusicaInsieme.

Un momento utile anche per affrontare il tema del contrasto alla povertà e dell’assegno unico universale. “Abbiamo aumentato del 50 per cento le risorse destinate alla politiche familiari – ha detto Bonetti – e da gennaio diventerà una forma strutturale. Parliamo di cifra alte e significative. In Sicilia abbiamo più della metà dei minori che sta già ricevendo circa 150 euro al mese. Credo che questa sia la la risposta concreta ai bisogni deI nostri cittadini”.