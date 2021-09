Covid, vaccini al mercato e nei centri commerciali: le date

Continua per tutto il mese di settembre la campagna vaccinale di prossimità

CATANIA – Settimane di attività intensa per gli operatori impegnati nella campagna vaccinale di prossimità, che con una struttura mobile offre la possibilità a chi vuole di vaccinarsi. Domani e domenica, dalle ore 10 alle ore 20, medici e informatici, coordinati dall’Ufficio emergenza Covid di Catania, saranno al “Centro Sicilia” di Misterbianco. Sarà allestito un punto vaccinale all’interno della galleria commerciale.

I prossimi appuntamenti

Lunedi 13 la struttura mobile si sposterà al mercato “A fera o luni” di Catania. Dalle 8 alle 13, ingresso da via Puccini all’altezza del civico 30, vaccinazione senza prenotazione. Martedi 14, sempre dalle 8 alle 13, ingresso da via Dusmet all’altezza del civico 5, sarà la volta della “Pescheria”. I due appuntamenti sono realizzati in sinergia con l’amministrazione comunale di Catania.

Mercoledi 15 e giovedi 16 il punto vaccinale mobile ritorna al centro commerciale “Porte di Catania”. Le somministrazioni saranno effettuate dalle ore 11 alle ore 20, ingresso Porta del Porticello. Nel week end, venerdi 17, sabato 18 e domenica 19, la struttura mobile sarà presente al “Popup market Sicily”, ex parcheggio Amt di via Plebiscito. Questi gli orari: venerdì 17 dalle 18.00 alle 22.00 – sabato 18 dalle 11.30 alle 20.30 – domenica 19 dalle 11.00 alle 20.30.

Sempre nel week end, ma soltanto sabato e domenica dalle 10 alle 19, sarà allestito un punto vaccinale all’ Expo della pubblicità, evento riservato agli operatori del settore che si terrà al centro fiere Bicocca di Catania.

Lunedi 20 e martedi 21, dalle ore 11 alle ore 20, punto vaccinale al centro commerciale “Katanè” di Gravina di Catania.

Venerdi 24 e sabato 25, dalle ore 11 alle ore 20, somministrazioni all’interno della galleria commerciale di “Etnapolis” a Belpasso.

La vaccinazione di prossimità rientra nell’ambito delle iniziative volute dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute.