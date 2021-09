Sicilia ancora sotto quota mille, ma l’Isola resta prima per contagi

La Sicilia non può ancora tornare in zona bianca, ma anche le restrizioni da zona arancione sembrano lontane. La regione, come deciso dalla cabina di regia in vista della prossima settimana, non cambierà colore, considerando anche che i nuovi positivi sono ormai sotto quota mille da diversi giorni. LEGGI ANCHE: Covid, la Sicilia resta zona gialla: la ‘sentenza’ della Cabina di regia.

I dati di oggi

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 973 nuovi casi di positività al Covid 19. I tamponi effettuati sono in tutto 20.810. L’incidenza scende pochissimo, al 4,7 ieri era al 4,8%, ma la regione resta sempre al primo posto per numero di contagi. Al secondo posto, a livello nazionale, c’è soltanto il Veneto con 618 casi. Gli attuali positivi sono 26.353 con un decremento di 836 casi. I guariti sono 1.791 mentre si registrano altre 18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.543. La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 3 l’8 settembre, 3 il 7 settembre, 1 il 6 settembre, 1 il 5 settembre, 1 il 4 settembre, 1 primo settembre, 1 il 31 luglio, 1 il 17 luglio. Sul fronte ospedaliero sono adesso 901 i ricoverati, 25 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 108, 9 in meno rispetto a ieri.

La mappa provincia per provincia

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 338, Catania 174 Messina 129, Siracusa 79, Ragusa 80, Trapani 96, Caltanissetta 1, Agrigento 39, Enna 37 LEGGI ANCHE: Vaccini, Green Pass in ufficio, il piano di Razza

I dati nazionali

In tutta Italia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 5.621 positivi ai test Covid, nella fiornata di ieri erano stati 5.522. Sono invece 62 le vittime in un giorno, rispetto alle 59 del giorno precedente. In base ai dati quotidiani diffusi dal MInistero della Salute, sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, invece, sono 37 (ieri erano 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, in calo di 66 rispetto alle 24 ore precedenti, mentre ammonta a 286.028 il numero dei tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 291.468. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a giovedì. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.596.558, i morti 129.828. I dimessi e i guariti sono invece 4.338.241, con un incremento di 6.984 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 128.489, con un calo di 1.429 casi nelle ultime 24 ore.

