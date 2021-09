Far West Gela, ha sparato contro una ragazza per l’onore del figlio

Gela, mercoledì sera. Un uomo ferisce con un colpo di pistola una ragazza e viene arrestato per tentato omicidio. Una storia folle, un movente assurdo che potrebbe nascondere dell’altro.

Due ragazze percorrono una via della città in provincia di Caltanissetta a bordo di una Fiat Panda. Un uomo scende in strada ed esplode cinque colpi di pistola calibro 7.65. Tre in aria e due indirizzati contro la macchina, uno dei quali manda in frantumi il lunotto dell’auto e ferisce al braccio una delle due ragazze. Si chiama Simona Maganuco, ha 24 anni, ma la ferita non è grave. La prognosi è di 15 gironi.

La Panda accelera e finisce la sua corsa contro un’altra auto. A chiamare il 118 è stato l’automobilista. La giovane è stata trasportata all’ospedale “Vittorio Emanuele.

La polizia risale all’uomo che ha fatto fuoco. Si tratta di Giuseppe Nucera, 67 anni, che ha precedenti per delitti contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e per associazione di tipo mafioso. L’uomo confessa e dice di essere intervenuto perché le ragazze prendevano in giro il figlio, lo disturbavano e offendevano, facevano pure degli appostamenti sotto la loro casa.

Insomma, è intervenuto aprendo il fuoco con una calibro 7.65 per difendere l’onore del figlio. Il procuratore di Gela Fernando Asaro e il sostituto Mario Calabrese hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari l’applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’indagato.

L’inchiesta, però, prosegue. La vittima del ferimento è imparentata con il gruppo stiddaro Maganuco. Ecco perché la Procura capire se c’è dell’altro dietro il folle gesto dii Nucera.