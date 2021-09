Filippi: “Taranto piazza straordinaria. Valente è al 100%”

Andrà in scena domani, a partire dalle ore 17.30, il match tra Taranto e Palermo valido per la terza giornata del girone C di Serie C. Allo stadio “Erasmo Iacovone” si affronteranno due compagini con obiettivi stagionali diversi: i padroni di casa, che arrivano dalla Serie D, puntano a una salvezza senza intoppi; i rosanero, invece, lottano per posizioni di vertice nel campionato con uno sguardo particolare alla promozione diretta. Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, è intervenuto oggi in conferenza stampa per commentare la sfida contro i pugliesi.

“Abbiamo finito la rifinitura in mattinata, la squadra si è allenata molto bene. Valente è disponibile al 100%, sarà della partita sicuramente. Vedremo se dall’inizio o a gara in corso. Il mio disappunto sull’atteggiamento del primo tempo contro il Messina non è correlato agli errori tecnici che ci sono stati, la questione dell’atteggiamento è stata una questione collettiva. Che la maglia del Palermo possa influire sulle responsabilità è palese. I miei giocatori sanno benissimo che giocare a Palermo vuol dire anche questo, anzi deve essere motivo d’orgoglio il fatto di avere tutte queste responsabilità. Dobbiamo lavorare sugli errori cercando di evitarli il più possibile, ma rendendoci conto che si fanno sia a Palermo che a Milano”.

Sull’ex rosanero Andrea Saraniti, oggi centravanti del Taranto: “Le motivazioni sono dalla sua parte. E’ un giocatore che si ritrova di fronte la sua ex squadra e la sua città natale ed è normale che voglia dare il 100% dopo la mancata conferma. Il Taranto è una squadra che gioca bene e sta facendo un’ottima prima parte di campionato, dobbiamo essre bravi nella lettura della partita. E’ una compagine in salute che vorrà fare bene. Considerare Taranto, Messina o Latina come matricole è un grande errore. Taranto è una piazza straordinaria che vive di calcio, una società seria attrezzata molto bene, così come le altre. Hanno un pubblico molto caloroso e lo dico io che ho giocato due anni lì. Dobbiamo essere pronti ad aspettarci un clima caldo e dobbiamo esser bravi ad entrare in partita subito”.

Su alcuni elementi della squadra rosanero, il tecnico ha spiegato: “Doda e Soleri sono due giocatori che stanno bene e che possono essere della partita fin dal primo minuto. Si sono fatti trovare pronti e si sono allenati bene come tutto il resto del gruppo. Quando un allenatore ha possibilità di scelta è davvero una cosa positiva. Non abbiamo emergenza in difesa perchè gli uomini ci sono, quelli che ci sono bastano e avanzano. Chiaramente se ci fossero Buttaro e Accardi sarebbe meglio. Andrea dovrebbe rientrare in gruppo in modo parziale a metà della prossima settimana. Al massimo entro 10 giorni sarà a pieno regime. Giron e Valente insieme? Un’ipotesi che non è da scartare, anche perchè Nicola è ambidestro e può giocare di conseguenza da una parte e dall’altra. Vedremo se capiterà dall’inizio o magari a partita in corso. Prevedere i cambi è impossibile, dipenderà da come si metterà la partita”.