Green pass sempre obbligatorio a scuola, ed è polemica

I presidi lanciano l’allarme sul rischio caos nelle scuole con l’obbligo di Green pass anche per i genitori. No dei sindacati. Ma il Governo va avanti verso l’estensione del certificato verde. ‘Green pass geniale, aumenta i costi per gli opportunisti contrari al vaccino. In futuro varrà per il lavoro pubblico e privato’, dice il ministro Brunetta.

Green pass obbligatorio

Il Green pass a scuola, infatti, sarà obbligatorio per chiunque: anche per i genitori che dovranno portare i quaderni ai propri figli. Secondo quanto stabilito dal Governo, infatti, qualsiasi persona che dovrà accedere all’interno di un istituto scolastico dovrà essere munito di certificazione verde, senza la quale resterà fuori.

Cosa prevede la norma

Il decreto approvato all’unanimità dal Cdm si compone di tre articoli: fino al 31 dicembre, quando scadrà lo stato d’emergenza, “chiunque accede a tutte le strutture scolastiche, educative e formative” nonché in quelle appartenenti “alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” dovrà avere ed esibire il Green pass. Dalla misura sono esclusi gli studenti e coloro che sono esentati dal vaccino.