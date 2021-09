Salvini virologo: “Le varianti nascono come reazione ai vaccini”

ROMA – “Il problema non sono i non vaccinati, ma il virus che varia“. A dichiararlo è Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato da La7.

“Le variazioni nascono come reazione ai vaccini. In Israele sono tutti vaccinati e il virus sta virando tra migliaia di persone – ha continuato Salvini -. Io invito, non obbligo tutti a vaccinarsi, ma servono i tamponi, gratuiti per chi non se lo può permettere“.

“No vax? basta con la tifoseria, sembra Milan-Inter. I medici – ha concluso il leader della Lega – in Gran Bretagna sconsigliano i vaccini ai ragazzi sotto i 15 anni“.