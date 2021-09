Speranza: “Obbligo vaccinale è ipotesi concreta”

ROMA – Il Governo ha deciso di estendere il green pass per i lavori pubblici e privati e adesso si riflette sulla possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale.

“È una ipotesi concreta e resta in campo“. A dichiararlo è il ministro della Salute Roberto Speranza ai microfoni de ‘La Stampa’. “Non abbiamo escluso l’obbligo, è una facoltà che la nostra Costituzione ci offre“ ha osservato il ministro.

“Valuteremo in base all’andamento della campagna vaccinale e al futuro quadro epidemiologico. Ci sarà un’ulteriore estensione dell’obbligo di Green Pass in vari settori. A cominciare da quelli in cui il certificato viene chiesto ai clienti, ma non ai lavoratori, come i ristoranti e i bar”.

“Ho trovato un atteggiamento costruttivo e responsabile da parte dei sindacati. Chi dubbi sulla vaccinazione non va insultato ma ascoltato. La violenza è inaccettabile e nei suoi confronti sono per usare il pugno duro. Richiamo un anno dopo il vaccino? Probabile che per un po’ di tempo siano necessari richiami periodici”.