“Strade colabrodo, nessuna manutenzione: Comune ascolti l’Ance”

“L’amministrazione comunale continua ad essere inefficiente su tutti i campi anche sulla mancata manutenzione delle strade che sono ridotte a colabrodo”. Lo scrive il consigliere e commissario cittadino di Forza Italia Andrea Mineo. “Il Consiglio comunale da più di un anno ha provveduto a togliere, dal contratto di servizio della Rap, la manutenzione delle strade perché faceva acqua da tutte le parti. La Rap non era in grado di poter svolgere il servizio per carenza di uomini e di mezzi. La via percorribile, così come indicato dall’Ance, è facile da adottare in tempi brevi con risultati sicuri e con procedure snelle. Purtroppo – prosegue Mineo – questa Amministrazione autoreferenziale e ormai al capolinea, non si rende conto dei disagi alla comunità e dei danni conseguenti ai cittadini e ai loro mezzi, senza riuscire ad approfittare delle opportunità offerte. Quindi – conclude l’esponente azzurro – non possiamo che raccoglie il grido di allarme dell’Ance e fare nostra questa proposta che sarà sicuramente nel programma di Forza Italia e del centrodestra”.