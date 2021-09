Taranto-Palermo è “match of the week” di Eleven Sport

Il match of the week della terza giornata di campionato è dedicato al Taranto-Palermo. Protagoniste saranno due fra le più grandi piazze della C, con una gloriosa storia alle spalle, che si affronteranno sabato 11 settembre alle 17.30 allo Stadio Erasmo Iacovone.

Taranto-Palermo è stata una classica del passato, soprattutto negli anni Settanta. Due città calde del Sud, due città di mare accomunate da una passione forte per il calcio.

L’ultimo confronto risale a circa trent’anni fa (campionato di Serie B 1991/92), mentre la stretta attualità dice che Taranto e Palermo hanno cominciato bene la loro stagione. Rossoblù e rosanero sono infatti a quota quattro punti, nel gruppone che insegue la capolista Monopoli.

Il Taranto neo-promosso, dopo aver pareggiato all’esordio in casa contro la Turris, ha espugnato il Nuovo Romagnoli di Campobasso e vuole brindare al primo successo fra le mura amiche. Per il Palermo, invece, quella dello Iacovone è la seconda sfida consecutiva in trasferta, dopo il derby col Messina giocato sul neutro di Vibo Valentia e pareggiato 1-1 in rimonta. Nel primo turno la formazione di Filippi (ex di turno, avendo giocato dal 2002 al 2004 col Taranto) ha battuto il Latina.

Sono alcuni dei temi da raccontare nel Match of the Week, un progetto che rafforza il legame tra il pubblico della Serie C e Eleven Sports e che offre visibilità massima con ampio pre-partita, collegamenti sul campo all’intervallo ed approfondimenti nel post-partita, arricchiti da contenuti speciali e le voci a caldo dei protagonisti del match. Previsti quest’anno oltre 60 top match tra campionato, playoff e Coppa Italia.

La telecronaca sarà affidata a Dario Sanghez, affiancato da Francesco Passiatore (ex giocatore di Taranto, Ascoli e Catania fra le altre) in qualità di commentatore tecnico. Gli interventi da bordocampo saranno curati da Matteo Occhiuto.