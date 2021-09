Tiktoker muore a 31 anni di Covid, non era vaccinata

Stroncata dal Covid la tiktoker Megan Alexandra Blankenbiller. “Non sono no-vax, ma avevo paura” ha ripetuto nell’ultimo video pubblicato prima di morire invitando tutti a vaccinarsi. Lei la dose del siero anti-Covid non ha fatto in tempo a riceverla.

Il video su Tik Tok

Nel video girato da un letto di ospedale ha pregato i suoi follower di non commettere il suo stesso errore, che le è costato la vita a soli 31 anni. Più di 850mila visualizzazioni su TikTok: “Non ho molta energia per parlare, quindi cercherò di fare in fretta”, diceva ai suoi seguaci sui Social.

Le ultime parole

“Non sono no-vax. Avevo paura e volevo che io e la mia famiglia lo facessimo tutti allo stesso tempo. E come sono sicuro che saprete, è difficile per far sì che tutti siano d’accordo su qualcosa se le persone la pensano diversamente”, sono state le sue ultime parole, pronunciate con difficoltà. Non essersi vaccinata è stato un errore, ha ribadito anche in altri video. L’invito che ha voluto lanciare la ragazza appena prima di volare in cielo è quello di non fare il suo i suoi sbagli. “Se sei indeciso se vaccinarti ma lo vorresti fare anche solo al 70%, vai a prenderlo. Non aspettare. Vai a vaccinarti. Perché si spera che se ti vaccini allora non finirai in ospedale come me”.