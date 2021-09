Vaccini di prossimità, somministrazioni al Cep e alla Vucciria

PALERMO – Sempre più vaccinati grazie alle somministrazioni in trasferta. Altre 250 persone hanno risposto all’invito a vaccinarsi della struttura commissariale per l’emergenza Covid di Palermo. Tanti sono stati coloro che si sono presentati l’8 e il 9 settembre nella sede dell’associazione San Giovanni Apostolo al Cep e alla Taverna Azzurra in Vucciria per l’iniziativa #VaccinInQuartiere.

Le tappe nei quartieri

Mercoledì è stata anche l’occasione per una nuova “incursione” tra i banchi del mercato, dopo il successo delle somministrazioni ai venditori di Ballarò: altri commercianti, stavolta del Cep, si sono fatti vaccinare dietro alle bancarelle di abbigliamento e telefonia, tra immancabili applausi e urla d’incoraggiamento. Come sempre molto numerose le persone che, in queste due tappe, si sono sottoposte alla prima inoculazione del siero anti-Covid, anziani compresi. Segno che c’è ancora una fetta di popolazione che ha aspettato mesi prima di vaccinarsi, pur avendone diritto da tempo. Per questo motivo la struttura commissariale è fortemente intenzionata ad andare avanti con i vaccini di prossimità.

Il bilancio

Da inizio luglio a oggi sono quasi 13mila le somministrazioni extra hub effettuate dal personale sanitario della Fiera del Mediterraneo, circa ottomila delle quali nei paesi e città del Palermitano. Proprio oggi il tour in provincia dei medici e infermieri della struttura commissariale giunge alla sua quarantesima tappa, quella di Balestrate. Una quantità di vaccinazioni resa possibile dal grande sforzo, in termini di risorse e creatività, profuso dalla struttura commissariale nel mettere in campo una lunga serie di iniziative.

Nei prossimi giorni il camper dei medici del commissario Covid farà tappa ad Alia e Trappeto. #VaccinInQuartiere continua, invece, lunedì 13 settembre allo Sperone (palestra Renda in via XXVII maggio n. 26). Ingresso libero, ma si consiglia la prenotazione per velocizzare ancora di più i tempi, compilando i moduli da presentare il giorno del vaccino.