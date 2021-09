Dal vaccino obbligatorio nelle Rsa al green pass nelle scuole: cosa cambia

Non solo il personale medico e sanitario degli ospedali. Sarà anche quello interno ed esterno delle Rsa a dovere essere vaccinato. Il decreto approvato in Consiglio dei ministri prevede “l’obbligo del vaccino, e non del Green Pass”, come invece è previsto per i lavoratori in ambito scolastico coinvolti nel provvedimento varato nelle scorse ore. Lo ha spiegato, al termine del Cdm, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. In base al nuovo decreto, quindi, oltre al personale scolastico dovranno avere il Green Pass anche tutti quelli che vogliono entrare nelle scuole, a partire dai genitori. LEGGI ANCHE: Vaccini e green pass negli uffici, il piano di Razza

Green pass per chi entra nelle scuole

Certificato verde obbligatorio pure per gli operatori delle mense o delle pulizie che lavorano negli istituti tramite ditte esterne. Chi effettuerà i controlli? Il compito sarà dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle strutture. Sia l’obbligo del vaccino che l’obbligo del Green Pass non si applicheranno alle persone che sono esenti dalla campagna vaccinale per motivi di salute.

