Blutec, Orlando: “Rilanciare il polo produttivo di Termini Imerese”

PALERMO – “Il Governo nazionale ha definito ulteriori 24 mesi per trovare una soluzione industriale solida alla crisi dell’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. C’e’ bisogno pero’ di non vanificare questo ulteriore tempo”. Così il sindaco metropolitano di Palermo, Leoluca Orlando, in merito alla situazione dell’ex stabilimento Fiat Termini Imerese dopo la decisione del Mise sulla Blutec.

“E’ necessaria – aggiunge – una corresponsabilita’ di tutti i soggetti istituzionali e sociali per centrare, questa volta, un obiettivo in grado di cambiare la prospettiva di crescita di un’area tra le più strategiche della Sicilia. Termini deve tornare ad essere un grande polo produttivo perche’ ne ha tutte le caratteristiche ed in questo senso e’ necessario un impegno straordinario del Governo e di Invitalia. L’impegno della Citta’ Metropolitana sara’ quello di favorire questo progetto per accompagnare il rilancio di un polo produttivo siciliano decisivo per questo territorio e per il suo fronte Mediterraneo”.