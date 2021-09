Incidente in Corso Calatafimi, coinvolti tre mezzi: un ferito VIDEO

PALERMO – Tre mezzi, uno scooter e due automobili, coinvolti in un incidente con dinamica ancora da chiarire.

Tutti e tre mezzi percorrevano Corso Calatafimi in direzione piazza Indipendenza quando, sembra da una prima ricostruzione, l’Alfa Romeo è stata urtata dallo scooter che è, poi, finito su un’altra automobile (Panda) che arrivava da dietro.

Il conducente dello scooter è rimasto per qualche minuto sotto shock ed è stato trasportato all’ospedale, sembra, in codice giallo per qualche controllo in particolare ad un braccio che era dolorante.

Sul luogo si attende l’arrivo della sezione infortunistica per ricostruire l’accaduto. Intanto gli uomini della polizia municipale stanno deviando il traffico sulle vie laterali.