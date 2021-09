Maltempo, disagi alle Eolie: fiume di rifiuti a Lipari

Turisti e isolani bloccati in casa e all'interno dei negozi

LIPARI (ME) – Pioggia torrenziale sulla isole Eolie, che ha creato disagi soprattuto a Lipari.

Sull’Isola, in particolare nella via Tenente Mariano Amendola l’acqua ha bloccato i turisti e gli isolani nelle case e nei negozi, che sono stati allagati, così come accaduto con le abitazioni a piano terra.

A valle è sceso di tutto, compreso un materasso con una borsa piena di rifiuti. Strada allagata anche nel lungomare di Canneto. A Calandra a valle scesi detriti di pomice. Regolari i collegamenti marittimi da e per le sette isole Eolie.

