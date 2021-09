Memorial Passalacqua, prima vittoria per Ragusa

RAGUSA – Ragusa vince il primo incontro del Memorial Passalacqua, che vedeva la formazione biancoverde opposta a Campobasso, al termine di una gara divertente e ben giocata da entrambe le parti. Pubblico ben distanziato e nuovamente sugli spalti del Palaminardi che ha potuto riassaporare nuovamente il gusto di una partita di basket dal vivo, e la gara non ha tradito le attese: incerta fino agli ultimi secondi e risolta da una tripla di capitan Chiara Consolini che ha fissato il punteggio finale sul 72-69.

Oggi alle 18 è in programma l’incontro tra Campobasso e Sassari mentre domani quello tra Ragusa e Sassari. “In queste tre settimane – ha commentato coach Gianni Recupido – le ragazze hanno lavorato con grande spirito di sacrificio pur con le difficoltà a causa dei ranghi ridotti. Avevo chiesto di mettere qualche mattoncino nel nostro percorso e di questo possiamo essere sicuramente soddisfatti. Ovviamente durante la partita ci sono alti e bassi, già durante la stagione figuriamoci nel precampionato. Sono soddisfatto dell’atteggiamento, dello spirito, di alcune cose che abbiamo provato e che le ragazze hanno messo in campo. Abbiamo tanti spunti su cui lavorare, qualche problema a rimbalzo ma è normale che sia così. Domani affrontiamo Sassari, sperando di fare un altro piccolo passo avanti prima della Supercoppa della prossima settimana, quando poi giocheremo per il primo trofeo ufficiale della stagione. Questo gruppo deve avere grande spirito e reagire alle difficoltà”.

Questo il tabellino della Passalacqua Ragusa: Santucci 7 (2/5, 1/1), Romeo 11 (3/4, 1/5), Consolini 13 (5/9, 1/5), Bucchieri 2, Ruzickova 13 (5/9, 1/1); Kacerik 11 (1/1, 3/6), Tagliamento 12 (0/2, 4/4), Popovic 3 (1/4, 0/1), Tumeo.