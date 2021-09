Militello, appaltati il lavori per il blocco operatorio dell’ospedale

MILITELLO IN VAL DI CATANIA – Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione del blocco operatorio del presidio ospedaliero di Militello Val di Catania. L’importo complessivo stanziato e’ di 1,7 milioni di euro. L’Asp di Catania ha aggiudicato l’esecuzione dell’opera alla Re.Co.Ge. srl con sede a Paterno’, per un importo totale di 1.285.642,94 euro al netto di Iva e del ribasso a base d’asta.

“Il cronoprogramma degli interventi per il rilancio dell’ospedale di Militello continua ad essere puntualmente rispettato – sottolinea il presidente Musumeci – Sono gli impegni che ho assunto durante il mio ultimo sopralluogo, alcuni mesi fa”. I lavori prevedono la realizzazione di sale operatorie moderne, con gli spazi per i servizi annessi. L’opera era attesa da oltre dieci anni. (ANSA).