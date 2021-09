‘No vax’ tornano in piazza: coinvolta anche Palermo

In molte città italiane le manifestazioni contro il vaccino

Il popolo dei ‘no vax’ e del no al green pass torna in piazza e lo fa in tutta Italia. Le città coinvolte con le manifestazioni di oggi sono 120.

L’organizzazione di questa manifestazione è avvenuta tramite il “passaparola” dei social network, in particolare su Telegram, con i gruppi finiti sotto le attenzioni da parte di alcune procure.

Nel gruppo “Basta dittatura” è riportato l’elenco delle piazze coinvolte e tra queste ci sono Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova, Napoli e Palermo.

“Ogni sabato ad oltranza – si legge nella chat del gruppo – finché la dittatura non sarà distrutta”. Manifestazioni “senza nessun partito dietro” e organizzate “dal popolo”.