Orlando alla scopertura del busto per Pinelli: “Tracciato percorso culturale”

PALERMO – Oggi pomeriggio il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha scoperto il busto dedicato ad Aldo Pinelli, ex dirigente della Regione Siciliana, morto a Palermo il 7 marzo 1986.

Orlando al termine della cerimonia tenutasi al Parco Piersanti Mattarella (ex Giardino Inglese) ha dichiarato: “Aldo Pinelli ha svolto un’opera di volontariato molto importante mettendo a disposizione del bene comune la sua grande esperienza. Grazie al suo impegno in favore della donazione del sangue, in anni nei quali il sangue veniva venduto, ha tracciato un percorso culturale a tutela della salute della comunità che oggi è esempio non solo per la Sicilia ma per l’intero paese. In un momento storico nel quale, a seguito della pandemia, la società civile ha riscoperto il valore della salute, la figura di Aldo Pinelli costituisce ancora di più un importante punto di riferimento“.