Razza, dovere di vaccinarsi: “Vale per tutti”

CATANIA – “Lunedì porterò mio figlio di appena quattro mesi a vaccinarsi, vanno dati messaggi forti”. Sono le parole dell’assessore Ruggero Razza che esorta tutti a vaccinarsi, ma nel caso del figlio, non si tratta di un vaccino contro il coronavirus. L’obbiettivo è evidente ed è quello di convincere quei tanti siciliani indecisi (o totalmente ostili) sulla bontà del siero. Una scelta non soltanto simbolica, ma che più concreta non si può, comunicata alla stampa a margine dell’inaugurazione del nuovo reparto di day hospital oncologico del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima a Catania.

“Se c’è un’esigenza di informazione, il sistema sanitario deve adempiere attraverso una campagna di comunicazione importante, la libertà di scelta non può bloccare la libertà di tutti”, spiega l’assessore. “Oggi vaccinarsi resta un dovere di protezione – dice ancora Razza – anche a tutela di chi portando il camice porta avanti una lodevole missione sanitaria senza essere appesantiti da chi con zelo insiste nel non farlo. C’e’ una riflessione in corso, per alcune categorie esiste obbligo vaccinale e non comprendo perché questo non si debba estendere a tutti”.