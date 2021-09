Il Palermo cade a Taranto: Saraniti&Co puniscono i rosanero

TARANTO – Si è giocata allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto la sfida tra i padroni di casa e il Palermo guidato da Giacomo Filippi. Alle 17.30, il fischio d’inizio del match valido per la terza giornata del girone C di Serie C. Al 3-4-1-2 dei rosanero, il tecnico dei pugliesi Laterza ha risposto con un 4-3-3: a guidare il reparto offensivo dei rossoblu c’è l’ex Palermo Andrea Saraniti. Proprio l’attaccante palermitano apre la sfida mettendo a segno il gol del vantaggio per i pugliesi. Nella ripresa arriva il raddoppio del Taranto con Benassai, ma Almici poco dopo riapre la gara illudendo i tifosi rosanero. Decisiva l’espulsione di Lancini, al 90′ infine ci pensa Diaby a chiudere il match firmando la rete del 3-1 finale.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, i rosanero attaccheranno da destra verso sinistra. Il primo pallone è affidato ai siciliani, l’arbitro fischia l’inizio del match. Il primo tiro in porta è dei padroni di casa, la conclusione viene parata senza difficoltà da Pelagotti. Primi minuti di gioco caratterizzati da tanto agonismo e dalle solite fasi di studio per entrambe le compagini. AL MINUTO NUMERO 11 ARRIVA IL VANTAGGIO DEL TARANTO! Calcio d’angolo per i padroni di casa con la sfera impattata di testa dall’ex rosanero Andrea Saraniti che manda in vantaggio i pugliesi. Complice una deviazione decisiva di Lancini che inganna Pelagotti. I rosanero sono ancora un po’ scossi dal gol subito e il Taranto ne approffitta: contropiede pericoloso di Giovinco che viene atterrato al limite dell’area di rigore, giallo per Lancini. Sugli sviluppi del calcio di punizione, lo stesso Giovinco colpisce la traversa disegnando un arco quasi perfetto per battere Pelagotti. Al 21′ i rosanero provano a rendersi pericolosi impostando una buona azione offensiva. Il cross di De Rose viene colpito di testa da Soleri, Chiorra però blocca il pallone facilmente essendo la conclusione abbastanza debole. Grosso rischio al 24′ per Doda che non trattiene la sfera da ultimo uomo e per poco non permette al Taranto di andare a tu per tu con Pelagotti; De Rose, per fortuna dei rosanero, recupera il pallone e ottiene fallo. Padroni di casa ancora pericolosi grazie agli esterni che puntano molto i difensori avversari. La squadra di Filippi, negli ultimi minuti del primo tempo, cerca di essere meno frettolosa e prova ad impostare le azioni offensive con più ordine. Al 42′ occasione importante per il Palermo: Giron arriva al cross ben calibrato colpito di testa da Soleri che sfiora di poco la traversa, pallone fuori. Il primo tempo termina sul risultato parziale di 1-0 e senza minuti di recupero. Per ora, la decide l’ex di giornata Andrea Saraniti.

SECONDO TEMPO

Le due compagini tornano sul rettangolo di gioco, nella ripresa batte il Taranto. Si ricomincia dall’1-0 del primo tempo firmato da Saraniti. Si parte forte negli ultimi 45 minuti, con entrambe le squadre molto decise su tutti i palloni giocati, cambi di fronte da una parte e dall’altra con intenstià altissima. Arrivano le prime sostituzioni per Giacomo Filippi: escono Giron e Floriano che cedono il posto, al 53′, a Valente e Dall’Oglio. AL 57′ RADDOPPIO DEL TARANTO! Ancora su calcio d’angolo, i pugliesi sfruttano un calcio piazzato e la difesa poca attenta dei rosanero: Benassai si inserisce bene e trova la “zampata” vincente che vale il 2-0 per i padroni di casa. AL 62′ IL PALERMO RIAPRE LA PARTITA! Almici recupera la sfera sulla corsia di destra e dopo essere entrato in area di rigore, da posizione defilata, calcia direttamente in porta battendo Chiorra. Un minuto dopo arrivano altre sostituzioni. Mister Laterza sostituisce Versienti con Ghisleni; il tecnico dei rosanero Filippi inveci manda nel rettangolo di gioco Silipo al posto di capitan De Rose. Il numero 10 dei rosanero prova subito ad inventare per Soleri, esce bene però l’ultimo uomo dei pugliesi che blocca la sfera. Doppia sostituzione per i padroni di casa al 72′. Lasciano il campo Saraniti e Labriola che cedono il posto a Italeng e Diaby. Anche Filippi effettua un altro cambio per dare un atteggiamento ultra offensivo ai suoi, entra Fella ed esce Doda. Al 73′ calcio di punizione al limite dell’area per il Palermo ottenuto e battuo da Silipo: pallone indirizzato in porta ma la sfera finisce tra le mani di Chiorra. Al minuto 78 situazione critica del match, doppia ammonizione per Edoardo Lancini che viene espulso. All’87’ Ghisleni conclude verso la porta di Pelagotti, ma il tiro è debole. Le squadre, nei minuti finali dell’incontro, sono molto stanche e si sono allungate di conseguenza. Ultimi due cambi per il Taranto, escono Ghisleni e Giovinco per Civilleri e Santarpia. AL 90′ CHIUDE LA SFIDA DIABY! Il numero 8 del Taranto buca la difesa avversaria e batte Pelagotti esultando sotto la propria curva. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte mandando tutti negli spogliatoi. Taranto-Palermo termina 3-1.

TABELLINO

TARANTO: 22 Chiorra, 3 Ferrara, 4 Marsili (cap.), 5 Zullo, 6 Riccardi, 9 Saraniti (dal 71′ Italeng), 14 Belloco, 20 Labriola (dal 71′ Diaby), 23 Benassai, 27 Versienti (dal 63′ Ghisleni), 32 Giovinco (dall’89’ Santarpia). A disposizione: 1 Loliva, 12 Antonino, 2 Tomassini, 8 Diaby, 11 Santarpia, 15 Pacilli, 17 Granata, 24 Ghisleni (dall’89’ Civilleri) , 28 Civilleri, 88 Cannavaro, 90 Italeng, 97 De Maria. Allenatore: Laterza.

PALERMO: 1 Pelagotti; 77 Doda (dal 71′ Fella), 79 Lancini, 33 Perrotta; 29 Almici, 20 De Rose (cap.; dal 63′ Silipo), 17 Luperini, 3 Giron (dal 53′ Valente); 7 Floriano (dal 53′ Dall’Oglio); 27 Soleri, 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 15 Marconi, 19 Odjer, 23 Fella, 30 Valente, 31 Corona. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Ricci (Firenze). ASSISTENTI: Testi (Livorno) – Lencioni (Lucca). IV UOMO: Longo (Paola).

MARCATORI: Saraniti (11′), Benassai (57′), Almici (62′).

NOTE: Ammoniti Perrotta, Riccardi, Benassai, Silipo. Espulso Lancini (doppia ammonizione).