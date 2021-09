Apocalisse a Pantelleria, l’auto accartocciata del vigile del fuoco VIDEO

PANTELLERIA – La tromba d’aria ha trasformato il defender sul quale viaggiava il vigile del fuoco Giovanni Errera in un groviglio di lamiere.

Inferno a Pantelleria

Contrada Campobello, la tromba d’aria è passata come una lama. Ha tagliato in due tetti, case, le autovetture, circa una decina, sono state divelte per decine di metri.

Le immagini realizzate da Gaspare Inglese del Gruppo comunale di Pantelleria, danno l’idea della violenza sprigionata dalla tromba d’aria.

Per il vigile del fuoco non c’è stato scampo. È morto anche un pensionato di Pantelleria, Francesco Valenza.

Guarda il filmato realizzato dalla Protezione Civile