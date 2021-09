Due tonnellate di Gpl a San Cristoforo, denunciato

CATANIA – Aveva in deposito due tonnellate di Gpl ma avrebbe potuto custodirne solo 75: per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno denunciato un uomo di 34 anni. I controlli dei Carabinieri, coadiuvati dai colleghi del XII° Reggimento Sicilia e da personale dei Vigili del Fuoco di Catania, erano parte di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa.

La rivendita di bombole

L’uomo denunciato è il titolare di una rivendita di bombole di Gpl ubicata in via Santa Maria della Grazie. Il luogo era sprovvisto della segnalazione certificata dell’inizio attività adeguata al quantitativo complessivo di 2505 chili di Gpl rispetto ai 75 chili previsti. Le bombole in eccesso sono state rimandate al deposito di origine.

Il furto di energia

Denunciati inoltre un pregiudicato di 32 anni, detenuto agli arresti domiciliari, un 21enne e una 20enne, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato. Le tre persone, abitanti tutte nel quartiere San Cristoforo, avevano collegato i contatori attestati alle loro abitazioni private alla rete elettrica pubblica. Il personale dell’Enel, intervenuto sul posto, ha provveduto a rispristinare i collegamenti originari dei misuratori.