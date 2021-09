Filippi: “Abbiamo lottato ma in modo scomposto”

“Quando ti capita di essere al di sotto del tuo livello contro un avversario che ha mostrato tanto voglia e determinazione c’è poco da discutere. Il Taranto ha cercato la vittoria e l’ha ottenuta, non si può concedere continuamente un duello e perderlo in ogni occasione. Dobbiamo lavorare e ripartire subito altrimenti è dura. Non abbiamo sottovalutato l’avversario, posso garantirlo. Sappiamo quanto sia complicato affrontare le matricole soprattutto fuori casa. Dobbiamo ritrovare subito le nostre certezze e le nostre caratteristiche, compattandoci e martellando più che mai su quelle che sono le nostre sicurezze, cosa che fino a qualche settimana fa sapevamo mettere in atto. Se regali continuamente qualcosa all’avversario recuperare diventa difficile, i miei ragazzi hanno lottato ma in modo errato e scomposto”. Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro il Taranto.

L’allenatore dei rosanero ha poi continuato: “La squadra la sento e la vedo lavorare quotidianamente, purtroppo sta capitando di subire gol da calci piazzati e questo non deve accadere, come nella passata stagione. Ci vuole un po’ di attenzione in più per ritrovare l’equilibrio. Esuberi in situazione di emergenza? Non credo che possa cambiare idea, sono sempre stato coerente. Non è per discriminare qualcuno ma solo perchè ho un’idea forte e la porto avanti. In difesa stiamo avendo delle difficoltà e dobbiamo lavorare di più per cancellare queste amnesie che non devono essere concesse agli avversari”.