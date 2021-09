Incidente sulla Palermo – Catania: ci sono 4 feriti

Ecco i particolari in aggiornamento: corsia chiusa. Sul posto forze dell'ordine

CATANIA – Nuovo incidente sull’autostrada Palermo Catania, stavolta all’altezza di Belpasso, all’interno del territorio del Comune di Paternò.

Per motivi di sicurezza è stata chiusa una corsia dell’autostrada. A LiveSicilia ([email protected]) alcuni lettori segnalano di essere “in fila da più di un’ora”.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine. Ci sono quattro feriti.

“La chiusura – spiega l’Anas – si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone”.

Per il traffico diretto a Palermo è stata allestita uscita a Motta con rientro a Gerbini. Il traffico diretto a Catania è stato deviato con uscita obbligatoria a Gerbini, rfientro nello svincolo di Motta.

Ieri altro grave incidente sulla stessa autostrada, nota per le numerose deviazioni e i problemi dei cantieri infiniti LEGGI I PARTICOLARI.

AGGIORNAMENTO ore 19:40: riaperto al traffico il tratto interessato dall’incidente.