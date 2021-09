Lutto nell’editoria palermitana, morto Claudio Mazza

PALERMO – Altro lutto nell’editoria palermitana, il secondo nel giro di pochi giorni dopo la morte di Toni Saetta.

A perdere la vita è Claudio Mazza, 72 anni, editore di Nuova Ipsa, stroncato all’improvviso da un infarto. La sua casa editrice avrebbe festeggiato 40 anni di attività il prossimo week end e per questo si stava organizzando un cartellone ricco di eventi.

In questi giorni verrà distribuito il libro “Nuova Ipsa, 1981-2021 – Impegno&passione di un editore”, che era stato realizzato proprio in occasione dei 40 anni di attività di Mazza. Un volume che racconta la storia della casa editrice, dagli esordi fino ad oggi, e anche le testimonianze degli autori che negli anni anni lo avevano accompagnato.

Il “dottor Mazza”, come era chiamato da tutti, , negli anni aveva saputo coltivare rapporti con tanti rami del mondo dell’editoria, spaziando le sue pubblicazioni dai romanzi ai libri storici (tantissime, ad esempio, le pubblicazioni dedicate alla famiglia Florio) alla medicina naturale. “Non ci sembra vero dover scrivere queste parole, non ci sembra vero dover convivere da oggi con questa realtà. Ciao dottore, ci mancherai troppo. Non sarà più la stessa cosa”, si legge sul profilo Facebook di Nuova Ipsa.