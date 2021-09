Paganese-Catania 1-0: basta il gol di Diop per il ko degli etnei

È un Catania allo sbando quello che esce sconfitto da Pagani al termine di una gara che i rossazzurri avrebbero dovuto e potuto vincere contro un avversario in piena crisi e reduce dal cambio di guida tecnica. Ed invece gli uomini di Baldini sono riusciti nell’impresa di regalare i tre punti agli avversari dopo aver sbagliato un rigore ed aver disputato quasi tutto il secondo tempo in superiorità numerica per l’espulsione di Sussi al momento della concessione del penalty. Non aveva iniziato male la squadra etnea con l’effervescente (solo per un tempo) Ceccarelli che sbagliava da due passi un gol fatto. Ad inizio ripresa i rossazzurri pigiavano sull’acceleratore, guadagnandosi un tiro dagli 11 metri grazie alla trattenuta di Sussi ai danno di Russotto. Ceccarelli, però, si faceva ipotizzare da Baiocco che si ripeteva poco dopo anche sulla conclusione a botta sicura del subentrato Greco. Nel frattempo, però, Ercolani ed il sempre più incerto Stancampiano si facevano sorprendere dall’onnipresente Diop che regalava gli insperati tre punti ai campani. Per il Catania è notte fonda. Di questo passo, con l’aggiunta della crisi societaria, salvarsi sarà difficilissimo.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1° Ceccarelli guadagna una punizione sulla trequarti sulla stessa Sipos conclude sulla difesa avversaria.

Al 6° ancora Ceccarelli obbliga Sussi al fallo da ammonizione.

7° il Catania guadagna un corner battuto da Russotto che serve un assist a Ceccarelli che non inquadra la porta.

10° prima azione della Paganese con Manarelli dalla sinistra, deviata da Pinto in angolo.

17° giallo per il Catania: inte per un errato intervento di Calapai su Manarelli nella metà campo avversaria.

18° Sempre Calapai guadagna un corner

20° Tissone impegna Stancampiano che respinge la conclusione dell’avversario.

25° “cooling break” in conseguenza del grande caldo di Pagani.

28° S Pinto anticipato da Sussi che fugge sulla fascia in un percoloso contropiede interrotto da Monteagudo.

32° Ceccarelli, dopo un duello con un avversario al limite dell’area, prova un tiro ma la palla viene respinta da un difensore.

37° inconcludente conclusione dalla distanza di Russotto.

38° Vitiello perde palla e commette un ingenuo fallo da ammonizione per fermare Maldonado involato sulla trequarti.

39° Azione percolosa di Russotto fermata in area per un fuorigioco inesistente

42° Maldonado trattiene Tissone e si guadagna il cartellino giallo.

44° Buona combinazione sulla sinistra tra Pinto e Rosaia ma resa vana dalla difesa

azzurrostellata.

L’arbitro assegna 2′ di recupero, Sipos offre un buon pallone a Provenzano che prova una

conclusione con palla fuori.

SECONDO TEMPO

Fuori Guadagni dentro Diop.

47° occasione per Sipos da Ercolani e solo in area il giocatore croato tiro a lato da sotto la porta

48° ottima conclusione lontano di Ceccarelli, ma l’ottimo Baiocco respingere

49° il Catania ci riprova con un colpo di testa di Provenzano con palla fuori.

50° calcio di rigore per gli etnei a seguito un errore di Sussi che si fa anticipare il tempo da Russotto con il difensore che è costretto a bloccare il numero 7 all’altezza della linea dell’area di rigore.

50° Espulso lo stesso Sussi già ammonito che si prende anche il secondo giallo

51° Ceccarelli dal dischetto tira sull’angol sinistro ma debolmente con un Baiocco oggi imbattibile che devia sul palo. Grassadonia intanto corre ai ripari inserendo Scanagatta per Sbampato.

53° ci prova Provenzano ma Baiocco controlla facilmente.

57° i padroni di casa provano ad attaccare pur se in dieci uomini con Castaldo in area prova a liberarsi, con la palla che arriva a Manarelli con la palla che finisce in angolo. Grassadonia prosegue la girandola di cambi con Zito e Volpicelli che rilevano Vitiello e Tissone.

60° Baldini vara le staffette: Piccolo e Russini per Ceccarelli (ottima la sua prova) e Russotto.

Passano solo tre minuti e Baldini opera altri due cambi: Biondi e Moro per Rosaia e Sipos. Piccolo

ci prova da fuori, tiro sbilenco.

66° Piccolo per Calapai con cross del terzino controllato da un attento Baiocco.

69° Vantaggio della Paganese. Un lancio lungo a cercare Diop con l’attaccante che beffa Ercolani, e da posizione poco agevole tira un bel mancino che trova l’incrocio dalla parte opposta.

Al 71° reazione del Catania re con Biondi che prova con un colpo di testa su cross di Calapai ma con palla alta.

Al 76° Biondi per Moro che tenta un tiro al volo, segnalato offside ma con un Baiocco sempre attento. Subito dopo ultima carta giocata da Baldini: Greco per Provenzano. Manarelli continua a strattonare impunemente Piccolo.

79° Calapai s scorda di Castaldo in area ma l’attaccante sbaglia il controllo.

80° Russini prende il tempo al proprio avversario e viene mess giù, per l’arbitro tutto regolare, l’azione prosegue e Moro guadagna un calcio di punizione che batte Piccolo ma con conclusione da dimenticare.

82°: ultima sostituzione in casa Paganese, con Schiavino al posto di Schiavi.

83° nuova paratona di Baiocco cross dalla destra di piccolo con ottimo inserimento e stacco di testa di Greco, ma il portiere avversario devia in angolo.

84° Sul cnseguente corner Monteagudo manda debolmente fuori.

89° Castaldo con un colpo di tacco libera in contropiede Diop, Monteagudo lo atterra beccandosi un giallo.

90° Assegnati 5′ di recupero.

92°, ci prova Russini a rimettere in pari il punteggio con un destro dal limite, Baiocco c’è sempre.

94° Ercolani guadagna una punizione dal limite grazie ad una deviazione col braccio di Volpicelli. Batte Maldonado ma Baiocco controlla agevolmente.

Il TABELLINO

CATANIA (4-3-3) – Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia (63° Biondi), Maldonado, Provenzano (77° Greco); Ceccarelli (60° Piccolo), Sipos (63° Moro), Russotto (60° Russini). A disposizione: Saia, Pino, Biondi, Izco, Piccolo, Greco, Albertini, Russini, Ropolo, Cataldi, Moro, Zanchi. Allenatore: Francesco Baldini.

PAGANESE (3-5-2) – Baiocco; Sbampato (52° Scanagatta), Schiavi (82° Schiavino), Murolo; Sussi, Cretella, Vitiello (58° Zito), Tissone (58° Volpicelli), Manarelli; Castaldo, Guadagni (46° Diop). A disposizione: Caruso, Piovaccari, Diop, Volpicelli, Perlingieri, Pica, Zanini, Schiavino, Scanagatta, Iannone, Zito, Del Regno. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

ARBITRO: Enrico Maggio (Lodi). Assistenti: Giuseppe Centrone (Molfetta,) Mauro dell’Olio(Molfetta) IV Ufficiale: Andrea Ancora (Roma1)

RETI: 69° Diop

AMMONITI: Sussi, Vitiello (Paganese); Calapai, Maldonado, Monteagudo (Catania). ESPULSI: Sussi (Paganese).