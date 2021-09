PALERMO – Degrado nella fontana del Genio a Piazza Rivoluzione. L’acqua è putrida con rifiuti presenti all’interno della vasca.

Gli interventi da parte del comune per tenerla in maniera pulita e decorosa sono pochi, ma anche i palermitani e non lasciano rifiuti all’interno della vasca rovinandola e non rispettandola.

La Piazza è spesso presa d’assalto dai giovani che frequentano la movida e che spesso, purtroppo, se ne infischiano di rispettare la città.