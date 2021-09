Anziana colpita a calci e pugni per la pensione: individuato e arrestato

PALERMO – Provvedimento restrittivo eseguito dalla polizia di stato nei confronti di un palermitani 54enne, accusato del reato di rapina aggravata.

Un malvivente, lo scorso 27 aprile, aveva aggredito una donna in via Butera per sottrarle la borsa contenente documenti e, soprattuto, la pensione d’invalidità del figlio, appena prelevata in un ufficio postale.

La donna ha opposto resistenza per difendere la borsa, ma questo non ha fermato il malvivente che ha colpito la malcapitata con calci e pugni. In difesa della donna è intervenuto anche un turista che, fortunatamente, è riuscito ad allontanare l’assalitore che, però, è riuscito a portare via la borsa contenente il denaro facendo perdere le sue tracce.

I poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto-stazione”, subito accorsi sul luogo della rapina, hanno esaminanto il tragitto compiuto dalla vittima, a partire dal luogo della filiale postale, che verosimilmente era stato anche quello percorso dal rapinatore.

Lungo il percorso sono state individuate alcune telecamere che si sono rilevate determinanti ai fini dell’individuazione del malvivente. Questi è risultato aver scrutato la vittima ed averla seguita a bordo di uno scooter sin dalla sua uscita dall’ufficio postale. In via Butera, forse perché in una zona più isolata, il malvivente ha ritenuto di poter entrare in azione ed è iniziata l’aggressione nei confronti dell’anziana, conclusasi con l’intervento del turista.

I poliziotti sono riusciti a risalire al malvivente anche sviluppando la frazione alfa numerica del targhino del ciclomotore, captato dalle telecamere e che è risultato essere nella disponibilità di un 54enne pregiudicato, noto per i numerosi precedenti anche molto simili al crimine addebitatogli in questa circostanza.

L’uomo, più volte assente dal suo domicilio, è stato individuato e raggiunto dopo un’attività di quartiere fatta di riscontri, appostamenti e pedinamenti. Risulta attualmente recluso presso una locale casa circondariale.