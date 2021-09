Scambiata nella culla, chiede risarcimento milionario

Da neonata viene scambiata nella culla e lo scopre vent’anni dopo, quando l’ospedale ha chiuso i battenti. Potrebbe sembrare una storia da film, ma non lo è. La storia vede come protagonista una ragazza, che ha scoperto di essere scambiata in culla appena nata, in un ospedale ormai dismesso a Lograño, capoluogo della comunità autonoma di La Rioja, in Spagna.

Il ‘segreto’ è stato svelato durante una disputa legale tra la presenta nonna e il presunto padre delle ragazza. La nonna aveva citato in giudizioso il genero, in quanto l’uomo era accusato di non contribuire più al mantenimento della minore, che le era stata affidata dalla preseduta madre. L’uomo sosteneva “la ragazza non è mia figlia, quindi niente denaro”. A quel punto è scattata la richiesta del test del DNA, che ha dato ragione a l’uomo; né lui, né la madre erano i genitori della ragazza.

La nonna presunta ha così ritirato le accuse e per la ragazza è iniziata una nuova odissea. Già perché la famiglia che le era toccata in sorte è stata una famiglia problematica fin dai primi giorni post parto. Quando i funzionari statali hanno iniziato a svelare i dettagli del clamoroso errore, risalendo ai dettagli della vicenda fino al giorno del parto, nonostante l’ospedale dove questo è avvenuto non esista più, la ragazza ha chiesto un indennizzo di tre milioni di euro al governo locale responsabile dell’ospedale.

“La mia vita è stata devastata, è stata un inferno”, ha spiegato ai giornali locali. Difficile però che il risarcimento milionario possa avvenire. Perché la controproposta, dopo le scuse, del governo locale è solo di 215.000 euro. Secondo quanto accertato nelle indagini nello stesso giorno della nascita della protagonista dello scambio in culla erano nate altre 17 bambine. Il cerchio delle indagini si è ristretto e si è scoperto che i genitori della ragazza hanno vissuto per vent’anni a 500 metri da lei. Ora si attende l’esito dell’esame del DNA sul padre biologico in quanto la madre presumibilmente biologica è morta nel 2018.