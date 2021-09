Covid, gli appuntamenti in centro per vaccinarsi

CATANIA – Nuove fermate per il camper dell’ufficio commissariale per l’emergenza Covid 19, impegnato nella campagna dei vaccini di prossimità. Domani, lunedì 13, dalle ore 8 alle ore 13 – ingresso via Puccini, all’altezza del civico n 30 – il camper dell’ufficio commissariale per l’emergenza Covid 19, sarà alla “fera o luni”, il mercato dei catanesi, così da consentire a quanti lo vorranno- commercianti, clienti, passanti – di vaccinarsi.

Alle 10,15 il sindaco Salvo Pogliese e il commissario Pino Liberti si recheranno sul posto accompagnati dal comico Gino Astorina. Insieme faranno una passeggiata tra le bancarelle per una chiacchierata con gli ambulanti e i catanesi che potrebbero approfittare della spesa per scegliere di immunizzarsi a bordo della struttura mobile presidiata da medici e informatici.

Gli altri appuntamenti

L’appuntamento si rinnova martedì 14 alla pescheria-ingresso da via Dusmet-all’altezza del civico N 5, sempre dalle ore 8 alle ore 13. Pogliese e Liberti faranno un giro dello storico mercato del pesce, ancora una volta in compagnia di Gino Astorina, personaggio conosciuto e amatissimo, la cui ironia e leggerezza sapranno intrattenere e coinvolgere nel delicato e imprescindibile argomento “vaccini”.

Astorina ha già aderito alla campagna vaccinale con un video pubblicato sul profilo facebook del commissario covid dove invita le persone a scegliere di immunizzarsi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione e in sinergia con l’amministrazione comunale e rientra nell’attività dei vaccini di prossimità promossa dalla Presidenza delle Regione siciliana e dall’assessorato della Salute.