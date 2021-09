Akragas, preso il portiere argentino Franco Lionel Dome

AGRIGENTO – La Società dell’Akragas 2018 comunica di aver ingaggiato il portiere argentino Franco Lionel Dome, classe 1997, ex Dolce Onorio Marsala di Eccellenza. Dome è cresciuto calcisticamente nell’Independiente di Buenos Aires. Per tre stagioni ha indossato la maglia dell’Atletico Paranà. Poi il trasferimento in Italia nel Torino. Quest’anno Dome ha iniziato la preparazione con il Dolce Onorio Marsala. Il nuovo portiere è già aggregato alla squadra da qualche giorno e ha già svolto diversi allenamenti con i biancoazzurri in attesa del transfer, arrivato proprio in queste ore. Franco Dome (nella foto con il direttore sportivo Giuseppe Cammarata) non è l’ultimo arrivo in casa biancoazzurra. In settimana saranno annunciati altri colpi di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa dei giocatori a disposizione di mister Giuseppe Anastasi.