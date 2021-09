Covid, fioristi e crisi: torna il Bonus Sicilia

Torna la misura di sostegno voluta dal governo Musumeci e rivolta alle imprese che si occupano di piante e fiori. L’assessorato regionale delle Attività produttive ha pubblicato un nuovo avviso del “BonuSicilia – Fiorai 2”: il finanziamento ammonta a circa due milioni e settecento mila euro, un maxi sostegno per le attività del settore colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19. il primo bando è dello scorso, quando sono state 644 le imprese che hanno ricevuto il contributo di 3.500 euro. LEGGI ANCHE: NUovo bando per i fiorai, ecco chi potrà beneficiarne

“Abbiamo deciso di venire incontro a quanti a luglio non erano ancora pronti per presentare le istanze pubblicando un nuovo bando che consentirà di inoltrare online le domande da domani 14 settembre per sfruttare gli oltre due milioni e mezzo di euro ancora disponibili” spiega l’assessore Mimmo Turano. A beneficiare della seconda edizione del “BonuSicilia – Fiorai 2” saranno ancora una volta le piccole e medie imprese che operano nel commercio dei fiori all’ingrosso e dettaglio, con sede legale e/o operativa nel territorio sicilisno. LEGGI ANCHE: In Sicilia arriva il bonus per i fiorai

L’agevolazione, fino a un massimo di 3.500 euro, sarà concessa con procedura semplificata su piattaforma informatica per ogni impresa richiedente. La presentazione delle istanze è prevista dalle ore 12 di domani martedì 14 settembre fino alle ore 11.59 di martedì 21 settembre 2021 direttamente sul portale on line https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it.

