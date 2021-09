Circolo Velico Sferracavallo, scuola vela tra le migliori d’Italia

PALERMO – Quindicesima posizione in una classifica che vede coinvolti 752 circoli velici italiani. Un numero che trasuda impegno, passione, costanza, professionalità e promozione dello sport della vela a 360 gradi. Un grandissimo risultato reso ancora più importante dalla ‘’gold medal’’ come primo circolo siciliano.

Ogni anno la Federazione Italiana Vela stila la Classifica nazionale Scuole Vela FIV, una graduatoria di merito calcolata sulla base delle performance relative al numero di iscritti ai corsi, al relativo numero di tessere FIV emesse e alla qualità generale dell’attività formativa e promozionale.

“Siamo davvero soddisfatti – dice il presidente, Giuseppe Giunchiglia – del risultato che ha ottenuto la nostra scuola vela quest’anno. É la dimostrazione che il lavoro svolto con dedizione e passione, ripaga sempre. Questo risultato conferma che ormai siamo una realtà solida nella scena velica palermitana e ci auguriamo che ciò possa ampliare il numero di atleti che si avvicinano alla vela, che è da sempre uno degli obiettivi primari del Circolo. Un doveroso ringraziamento va a Fernanda Caravello, socia fondatrice, che con la sua esperienza ha coordinato in modo impeccabile la scuola vela e a tutti gli allenatori che si sono alternati in queste lunghe settimane estive. Questo per noi non è un punto di arrivo ma uno sprone per puntare a fare sempre meglio”.

Un grande traguardo, considerata la giovane attività del Circolo Velico Sferracavallo, che va condiviso con tutti gli instancabili e appassionati istruttori che ogni giorno (da Giugno a Settembre) sono scesi in acqua al fianco di bambini e ragazzi, con i responsabili del settore Scuola Vela, con tutto lo staff del CVSF, con la marineria ma soprattutto con tutti i genitori che hanno riposto nel CVSF la loro fiducia. Il ringraziamento più grande – però – va alle centinaia di piccoli grandi velisti e surfisti che hanno animato, per tutta l’estate, il golfo di Sferracavallo.

Sabato 25 il Circolo ospiterà una grande festa con istruttori, genitori, soci fondatori e tutti i piccoli grandi atleti della quindicesima migliore scuola di vela italiana, prima siciliana.