‘Mamme, vaccinatevi: se non lo fate ecco cosa rischiate’ VIDEO

Una giornata di festa e di protezione. Via alla vaccinazione per categoria.

PALERMO- Una festa, ma, soprattutto, un sostegno per le mamme ancora indecise. Che, nell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo, hanno chiesto tutte le informazioni possibili. E si sono vaccinate contro il Covid. Da stamattina fino alle 19. Mentre pubblichiamo, l’iniziativa vaccinale voluta fortemente dal commissario Renato Costa, riservata alle mamme in dolce attesa e in allattamento, si sta chiudendo. Ma altre ne seguiranno.

Prima le mamme, poi…

“Tante mamme si sono presentate per avere informazioni – spiega il commissario – e si sono vaccinate. Se le persone indecise hanno qualcuno accanto, se non le aggredisci, se dai tutte le informazioni con pacatezza e gentilezza, allora rispondono. E si vaccinano. Noi, adesso, cominceremo, oltre a quello che facciamo, con la vaccinazione per categorie. Penso che toccherà ai fragili ancora non protetti”. E’ stata, dunque, una festa. La timidezza di tante persone si è sciolta in un sorriso, come mostra la foto.

Cosa rischiano le mamme

Non c’erano solo i medici e i vaccinatori nell’hub della Fiera, come le dottoresse Valeria Mineo e Antonella Genco, che aspettano un bambino (e sono vaccinate). C’erano il professor Gaspare Cucinella, primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Cervello, la dottoressa Maria Rosa D’Anna, direttrice del dipartimento materno infantile dell’ospedale Buccheri La Ferla, il dottore Marco Sorgi, ginecologo dell’ospedale Policlinico, Il dottore Fabio Lunetta, neonatologo degli Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello. E proprio dal professore Cucinella è arrivato un monito alla responsabilità: “E’ fondamentale che le donne in gravidanza si vaccinino, rischiano tanto, anche di lasciare un figlio orfano”.

IL VIDEO: cosa rischiano le mamme non vaccinate