Covid, vaccini in fiera: arriva il camper VIDEO

Continua la campagna vaccinale di prossimità. Oggi il camper mobile dell’emergenza Commissariale per il Covid-19 è stato presente alla “fera o’ luni”, il mercato storico del capoluogo etneo consentendo a tutti la possibilità di potersi vaccinare senza alcuna prenotazione. Presenti sul posto anche il Commissario per l’emergenza Covid-19 Pino Liberti e il comico-cabarettista Gino Astorina che, tra una battuta e l’altra, ha cercato di convincere i più scettici a vaccinarsi.

“Un iniziativa che funziona – dice Liberti – senza che nessuno costringa nessuno alla vaccinazione anti Covid-19, ma convincendo tutti di quanto sia importante vaccinarsi. E, fortunatamente, la percentuale di catanesi vaccinati incomincia a essere una percentuale importante – continua Liberti – ma non basta, la variante Delta è estremamente diffusiva, e si dovrà arrivare ad un target di vaccinati del 90%, per adesso ci stiamo avvicinando all’80%”.

L’iniziativa del Camper vaccinale mobile, di concerto con Regione Siciliana e Assessorato alla Salute, sembra dare i suoi frutti. “Ogni giorno ricevo i report delle Aziende Sanitarie e delle Terapie Intensive – aggiunge Liberti – e constatare la presenza di un solo ricoverato con una dose e diverse patologie pregresse al fronte di tutti gli altri ricoverati senza vaccino è una cosa che dispiace enormemente”. Davanti alla struttura mobile la fila cresce pian piano, i medici presenti sono impegnati nella compilazione dei moduli per la somministrazione.

“Potete fare il vaccino subito, massimo “cinqu minuti o’ massimo” – dice Gino Astorina ai passanti alla “fera o’ luni” – ed è importante “appoi si puttati l’amici megghiu è” queste sono occasioni da non perdere”. La domanda più frequente fatta dai passanti è sul tipo di vaccino.

Il vaccino dell’Unità Mobile, oggi, è stato il Pfizer. Domani il Camper dell’unità mobile dell’ASP sarà in via Dusmet, alla pescheria. “I catanesi sono intelligenti e sanno, tutti, che vaccinarsi – dice Astorina – non significa limitiamo la nostra libertà, anzi al contrario la aumentiamo, vaccinatevi! Tutti”.