Femminicidi, continua la lunga scia di sangue

MILANO – E’ accaduto ancora. Un’altra donna vittima della violenza maschie. Come già accaduto due volte in provincia di Catania, prima con l’assassinio di Vanessa Zappalà e poi con quello di Ada Rotini, entrambe uccise da uomini violenti, questa volta la vittima è in Lombardia.

Le coltellate e poi dai carabinieri

Una donna, madre di due figli grandi, è stata uccisa dall’ex marito. È accaduto ad Agnosine, in Valsabbia, nel Bresciano, dove la vittima si era trasferita da un mese dopo la separazione dal marito. Si tratta di una coppia italiana, cinquantenni. Questa mattina l’uomo ha raggiunto l’ex moglie a casa e l’ha colpita più volte con un coltello sulle scale della palazzina, poi si è costituito ai carabinieri.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA