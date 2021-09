Fermenti sicani, il Rotary lancia i giovani talenti del territorio

La kermesse organizzata in collaborazione con il Rotaract e in interclub con i Club di Corleone e Bivona

LERCARA FRIDDI (PALERMO) – Grazie all’evento “Fermenti Sicani” promosso dal Rotary Club di Lercara Friddi, alcuni giovani artisti del territorio hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti a una platea gremita, pur nel rispetto di tutte le norme anti-Covid. La kermesse, organizzata in collaborazione con il Rotaract di Lercara Friddi e in interclub con i Club di Corleone e Bivona, ha visto la partecipazione di Antonina Macaluso, Safiria Vaiana, Rosalia Licata, Celeste Usinato, Letizia Tommasini, Giada Calabrese e Roberta Pecoraro.

“L’evento Fermenti Sicani – ha dichiarato il presidente del Rotary Club di Lercara Friddi, Giorgio Accomando – vuole essere un momento per offrire agli abitanti del territorio uno stimolo a recuperare e rilanciare la cultura, settore traino per l’economia locale. L’invito alle amministrazioni comunali, alle Pro Loco e alle associazioni è quello di unirsi in un progetto che valorizzi i giovani talenti dei Monti Sicani”. Al termine della serata, ai giovani artisti sono state consegnate delle targhe.