Hanno crack, cocaina e una pistola: due arresti a Catania

Catania – Sette dosi di crack, 150 grammi di cocaina in pietra e una pistola calibro 7,65 rubata sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Cataniainsieme con materiale per il confezionamento della droga in una abitazione del quartiere Monte Po nella quale sono stati arrestati S.G., di 32 anni, e N.A, di 42. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack e di detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento e ricettazione. Gli arrestati sono stati rinchiusi nella Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) in attesa dell’udienza di convalida.