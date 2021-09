Il giornalista Ciancimino compie 90 anni, gli auguri dall’Ars

PALERMO – Il decano dalla stampa parlamentare all’Ars compie 90 anni. Il compleanno di Giovanni Ciancimino, presidente dell’Associazione stampa parlamentare ed ex responsabile della redazione palermitana del quotidiano ‘La Sicilia’ è stato festeggiato dal Parlamento regionale con gli ‘Auguri’ sul quotidiano catanese.

Memoria storica dell’Ars

Ciancimino, che varcò per la prima volta la soglia di Palazzo dei Normanni nel 1953, da diversi decenni segue le cronache del Parlamento siciliano. E’ stato testimone dei maggiori eventi siciliani a cavallo tra il secolo scorso e il 2000: dal milazzismo all’omicidio del commissario Tandoj avvenuto ad Agrigento. Insieme con Loredana Passarello ha scritto un libro dal titolo: Voragine Sicilia, un viaggio nei segreti dell’Automia.

“Mi fa piacere che molti giovani guardino a me come esempio – afferma Ciancimino -. A loro dico: mai scendere a compromessi con la politica. Io non l’ho mai fatto”.

