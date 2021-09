Irsap e debiti fuori bilancio: l’aula torna a riunirsi

PALERMO – Mercoledì suonerà la campanella di un metaforico ritorno in classe anche per i deputati dell’assemblea siciliana. L’aula tornerà a riunirsi a distanza di un mese e mezzo dall’ultima seduta. Una lunga pausa estiva legata a doppio filo con i lavori di ammodernamento tecnologico voluti dal presidente Miccichè che hanno, di rimando, consentito un po’ di tempo libero agli onorevoli febbrilmente impegnati in questi giorni alla chiusura di accordi e trattative in vista del voto delle amministrative.

La nuova geografia dell’aula e l’odg

Una prima novità riguarderà la composizione della geografia dell’aula dopo la campagna acquisti estiva della Lega (sette gli onorevoli che adesso ne indossano la maglia) e la “prima” del gruppo (dieci i deputati coivolti) nato dalla fusione della compagine musumeciana e di quella di Attiva Sicilia. All’ordine del giorno ci sono diversi di legge: dalla riforma dell’Irsap al ddl contro il cyberbullismo passando per la riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti. In calendario c’è anche la votazione finale dei due agognati disegni di legge sul riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Roghi dolosi e ritorno in classe

Nel frattempo anche le commissioni tornano a lavorare a pieno regime. Martedì la commissione cultura farà il punto sulle varie criticità che rischiano di compromettere la ripartenza anno scolastico e sullo state dell’arte dei lavori di edilizia scolastica. La commissione antimafia, che si riunirà martedì e mercoledì, riannoderà i fili delle due questioni all’ordine del giorno: la condizione minorile e gli interessi criminali legati ai roghi di natura dolosa che hanno divorato ettari di boschi nel corso dell’estate. Saranno auditi il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizi e il primo cittadino di Troina, Fabio Venezia.

Campagna vaccinale ed emergenza incendi

Fari accesi sul settore sanitario. La commissione salute farà il punto sullo stato dell’arte della campagna vaccinale e tenterà di venire a capo delle problematiche legate all’assistenza domiciliare integrata. Saranno auditi, tra gli altri, l’assessore Ruggero Razza, il dirigente genarle Mario La Rocca e Francesco Bevere. Un altro tema non più procrastinabile che finirà sotto la lente di ingrandimento della commissione è quello dell’assistenza agli alunni disabili sul quale saranno ascoltati i v ertici delle sigle sindacali e gli assessori Lagalla e Scavone. Giovedì, invece, sarà la volta della commissione ambiente. Sul tavolo c’è l’emergenza incendi. I deputati cercheranno di trovare la quadra per incardinare un ddl (presentato da Giuseppe Zitelli) finalizzato a integrare e migliorare l’attuale normativa antincendi. Al vaglio inoltre diverse modifiche relative alla normativa relativa al comparto forestale.