Morgan: “Il nome nella lapide di Battiato è da modificare” FOTO

Morgan torna a far parlare di sé. Il cantante, con un post sui social, è intervenuto per chiedere di modificare il nome sulla tomba di Franco Battiato.

Il motivo è semplice. Il cantautore all’anagrafe è Francesco Battiato, non Franco come è conosciuto dal grande pubblico. Morgan, fotografando la lapide, ha chiesto il cambio dell’incisione “per il rispetto che gli è dovuto”.

“Ora, d’accordo che evidentemente all’anagrafe così sia stato registrato 75 anni fa, come la burocrazia impone, nell’ineleganza di anteporre il cognome di famiglia al nome proprio, e vabbè – ha continuato Morgan sul proprio profilo social – , cosa che se resta in quei registri squallidi e polverosi non rappresenta nulla di importante, ma se è vero che tutti gli esseri umani nascono tabula rasa è anche vero che poi nella vita se la giocano e alcuni si differenziano per meriti dagli altri – ha scritto Morgan – Quando questi uomini e donne conquistano l’amore del mondo per la bellezza di ciò che fanno vengono riconosciuti e ciò avviene anzitutto attraverso il loro nome”.

Quindi il cantante ha fatto degli esempi: “Conoscete Leonardo Da Vinci? Si. Perché ha dipinto la Gioconda. Il mondo si ricorderà per sempre e custodirà questa opera firmata da un toscano del quattrocento chiamato Leonardo – si legge nel post – Conoscete Robert Jones? Onestamente no. Ma come? È uno dei più grandi comunicatori del 900 e anche dei cantanti e anche dei performer. Ma davvero? Strano, non lo conosco”. Il riferimento è a David Bowie, all’anagrafe David Robert Jones. Quindi Morgan conclude: “Franco Battiato è stato e sempre sarà uno dei più grandi artisti che l’Italia ha cantato e sempre verrà ricordato con questo nome. Perché allora sulla lapide che ne dovrebbe portare iscritta la memoria è stato inciso nel marmo Battiato Francesco?”.

Di seguito la foto postata dal cantante: