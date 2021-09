Colpiti per strada con una pala: pomeriggio di paura per due giovani

La violenza in strada, la corsa in ospedale e la denuncia. I poliziotti delle Volanti di Messina sono intervenuti ieri pomeriggio in via Dina e Clarenza, a Messina, dopo la segnalazione di una lite: ad essere aggrediti sono stati due giovani gambiani. In base a quanto ricostruito sul posto, i due ragazzi sarebbero finiti nel mirino di un trentunenne messinese armato di una pala, dopo una discussione degenerata in violenza.

La corsa in ospedale

Entrambi hanno riportato ferite che i medici hanno giudicato guaribili in cinque e sette giorni. I poliziotti, dopo avere identificato l’aggressore, lo hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. La pala è stata sequestrata.

