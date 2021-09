Salvini: “Il virus crea le varianti del Covid” la risposta degli esperti

Il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato durante la trasmissione ‘L’aria che tira’, crea polemica con le sue dichiarazioni. Il senatore ha avanzato una tesi tra vaccini e varianti che è stata smentita immediatamente dagli scienziati.

“Vogliamo provare a fare informazione corretta? Le varianti nascono come reazioni al vaccino. Il tampone è il metodo più sicuro per individuare un positivo. Il virus si diffonde perché ci sono non vaccinati? Lei sbaglia, mi dispiace. Ma lo possiamo dire? Io sono vaccinato – ha dichiarato Salvini -, posso prendere il virus e posso trasmetterlo. Stiamo parlando della salute, non dobbiamo dare notizie sbagliate. In Israele, il Paese più vaccinato al mondo, ci sono migliaia di casi e stanno arrivando alla terza dose. Il vaccino serve, ti salva la vita, ma non ti rende immortale. E il mio problema non sono i non vaccinati, ma il virus che varia. Io invito e non obbligo chi non si è vaccinato a farsi il vaccino. Ma è mio dovere mettere a disposizione i tamponi gratuiti o a prezzo calmierato per tutti”.

Immediata è stata la risposta da parte di Roberto Burioni: “Voi capite perché sono scoraggiato?” e Massimo Galli: “Il senatore Salvini deve parlare delle cose che sa e non di cose orecchiate in giro, lasci stare i vaccini che salvano le vite e oggi sono l’unico strumento che evita l’ospedale e il cimitero”.

“L’affermazione che le varianti nascono come reazione al vaccino è una delle cose più inesatte che ho sentito da quando si parla di pandemia – ha dichiarato Matteo Bassetti interpellato da AdnKronos Salute -. Le varianti nascono quando le persone non sono vaccinate e il virus si muove, liberamente vedi la Delta in India dove la popolazione non era immunizzata così la Mu. Dire quello che ha detto Salvini è profondamente inesatto“.

Dello stesso tenore è il parere di Fabrizio Pregliasco: “Le affermazioni di Salvini arrivano da cattivi consiglieri e instillando dubbi. È legittimo che la politica decida come usare i vaccini, ma qui si deborda“.

In serata è arrivata la replica dell’ex ministro: “Mi sono limitato a ribadire quello che sostengono Premi Nobel e lo stesso Istituto Superiore di Sanità. E lo dico da vaccinato che invita ancora chi non lo è a vaccinarsi. Io ho fatto la seconda dose questa settimana, ho ancora il braccio indolenzito. Quindi non sono ‘no qui e no là. Semplicemente ho fiducia negli italiani, credo nella libertà di scelta. Il Partito Democratico fa polemica anche quando mi allaccio le scarpe. Perché se comincio dalla destra sono fascista, se comincio dalla sinistra sono comunista. Ho smesso d’inseguire Letta, Conte, De Luca“.