Si arrampica al terzo piano e picchia la ex compagna, denunciato

AGRIGENTO – Una arrampicata fino al terzo piano per raggiungere il balcone della ex compagna e aggredirla con uno schiaffo al volto. Protagonista del gesto un 37enne a Cammarata, in provincia di Agrigento, che è stato denunciato. L’uomo ha sfondato il vetro della finestra e si è introdotto nell’appartamento della vittima.

Le cure in ospedale dopo l’aggressione

La donna, di 32 anni, nel tentativo di allontanare l’uomo è stata con colpita uno schiaffo al volto che le ha fatto perdere l’equilibrio e cadere a terra. Dopo l’aggressione è arrivato l’esposto l’esposto da parte della vittima, che ha riportato tumefazioni allo zigomo giudicate guaribili in cinque giorni di prognosi prescritti dai medici dell’ospedale di Agrigento.

