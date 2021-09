Tornano in Italia dopo il respingimento, arrestati sette tunisini

AGRIGENTO – Sono ritornati in Italia nonostante su di loro pendesse un ordine di respingimento. Si tratta di sette cittadini tunisini che ora sono finiti in arresto per mano degli agenti della squadra mobile di Agrigento.

Rientrati in Italia da Lampedusa

I sette erano rientrati in Italia attraverso la frontiera marittima di Lampedusa. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, gli indagati, in attesa del giudizio direttissimo, sono stati posti ai domiciliari all’hotspot.

